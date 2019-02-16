Путин отмечает важную роль ветеранов-афганцев в жизни России

Российские военные, прошедшие через выполнение задач в Афганистане, честно выполняли свой долг, показали высочайший профессионализм и мужество, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам торжественного мероприятия по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

"В трудных условиях, вдали от Родины - военнослужащие и гражданские специалисты честно выполняли свой долг, отстаивали интересы Отечества. При решении ответственных задач демонстрировали высочайший профессионализм, беспримерное мужество и силу духа", - говорится в поздравлении президента, зачитанном секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушев в пятницу в Кремле.

В поздравлении говорится, что ветераны-афганцы принимают активное участие в жизни страны и общества, оказывают поддержку инвалидам и семьям павших героев и занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

В свою очередь Н.Патрушев заявил, что опыт, полученный войсками в Афганистане, востребован до сих пор. "Бесценный опыт, полученный при выполнении боевых задач, оказании экономической и гуманитарной помощи народу Афганистана, востребован и в настоящее время", - сказал он.

Ветераны-афганцы принимают активное участие в общественной, культурной жизни страны, а также в реализации социально значимых проектов. "Эта важная и очень востребованная работа заслуживает глубокого уважения и искренней признательности",- отметил секретарь СБ РФ.