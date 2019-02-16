Инвестиции в образование могут быть полезнее для безопасности, чем танк - Могерини

Обеспечение безопасности в современном мире требует "творческого сочетания" инструментов, включающего, помимо военных, экономическую помощь, защиту прав человека, расширение прав и возможностей молодежи и женщин, борьбу против климатических изменений, и это неполный список, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Давайте будем ясны: сегодня деньги, вложенные в гуманитарную помощь, устойчивое развитие, действия в области климата, защиту и поощрение прав человека, и даже иногда деньги, мобилизованные нашими торговыми соглашениями, - это все сегодня также инвестиции в безопасность и мир во всем мире", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"В этом, я считаю, устойчивая безопасность и мир. Поскольку, чтобы противостоять угрозам безопасности в современном мире, инвестиции в образование и создание рабочих мест иногда могут быть более эффективными, чем наличие танка на поле боя", - считает Ф.Могерини.
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