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Дальнее зарубежье 16.02.2019 15:49

Инвестиции в образование могут быть полезнее для безопасности, чем танк - Могерини

Обеспечение безопасности в современном мире требует "творческого сочетания" инструментов, включающего, помимо военных, экономическую помощь, защиту прав человека, расширение прав и возможностей молодежи и женщин, борьбу против климатических изменений, и это неполный список, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Давайте будем ясны: сегодня деньги, вложенные в гуманитарную помощь, устойчивое развитие, действия в области климата, защиту и поощрение прав человека, и даже иногда деньги, мобилизованные нашими торговыми соглашениями, - это все сегодня также инвестиции в безопасность и мир во всем мире", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В этом, я считаю, устойчивая безопасность и мир. Поскольку, чтобы противостоять угрозам безопасности в современном мире, инвестиции в образование и создание рабочих мест иногда могут быть более эффективными, чем наличие танка на поле боя", - считает Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]