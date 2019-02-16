Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп отправил в обе палаты Конгресса письмо, в котором сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения, сообщают американские СМИ.
Письмо адресовано спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и председателю сената - вице-президенту Майку Пенсу.
"Я сообщаю, что в соответствии со своими полномочиями объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США", - говорится в письме.
Ранее в пятницу Д.Трамп сообщил, что решил подписать документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Д.Трамп принял решение о введении ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на заграждения отводится $1,375 млрд.
СМИ отмечают, что демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Д.Трампа, а также проводить голосования, чтобы заблокировать переводы средств на строительство стены. В частности, Н.Пелоси заявляла, что она может подать в суд из-за решения Д.Трампа ввести режим ЧП.
Д.Трамп в своем выступлении в пятницу отметил, что он ожидает исков из-за объявления режима ЧП, но уверен в том, что в суде он одержит победу. "К сожалению, против нас будут подавать иски ...но, к счастью, мы выиграем", - заявил Д.Трамп.
Предыдущие разногласия по финансированию строительства стены между Д.Трампом и демократами привели к самому продолжительному в истории США "шатдауну". Президент отказывался подписывать законопроект о выделении средств для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.
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