Могерини на встрече с Зарифом подтвердила решимость ЕС сохранить иранскую ядерную сделку

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила вечером в пятницу, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
"Они обсудили состояние выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Высокий представитель подтвердила твердую решимость ЕС сохранить СВПД, который продолжает выполнять свои задачи и имеет решающее значение как для региональной, так и для глобальной безопасности", - говорится в коммюнике ЕВС.
Ф.Могерини также подчеркнула необходимость дальнейшего полного и эффективного осуществления соглашения всеми сторонами, и в этой связи она и М.Д.Зариф обсудили недавнюю регистрацию расчетного механизма с Ираном INSTEX во Франции и обязались совместно работать над его дальнейшим введением в действие.
Ф.Могерини и М.Д.Зариф обменялись мнениями также по ряду других вопросов - "от прав человека до осуществления плана действий FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ИФ) и региональных кризисов, в том числе в Сирии, в Йемене и Афганистане", сказано в сообщении ЕВС.
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