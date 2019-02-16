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Дальнее зарубежье 16.02.2019 11:10

Могерини на встрече с Зарифом подтвердила решимость ЕС сохранить иранскую ядерную сделку

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила вечером в пятницу, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они обсудили состояние выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Высокий представитель подтвердила твердую решимость ЕС сохранить СВПД, который продолжает выполнять свои задачи и имеет решающее значение как для региональной, так и для глобальной безопасности", - говорится в коммюнике ЕВС.

Ф.Могерини также подчеркнула необходимость дальнейшего полного и эффективного осуществления соглашения всеми сторонами, и в этой связи она и М.Д.Зариф обсудили недавнюю регистрацию расчетного механизма с Ираном INSTEX во Франции и обязались совместно работать над его дальнейшим введением в действие.

Ф.Могерини и М.Д.Зариф обменялись мнениями также по ряду других вопросов - "от прав человека до осуществления плана действий FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ИФ) и региональных кризисов, в том числе в Сирии, в Йемене и Афганистане", сказано в сообщении ЕВС.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]