Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году на стадионе "Санкт-Петербург", сообщил гендиректор РФС Александр Алаев.
"Сегодня РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург", - сказал А.Алаев "Интерфаксу" в пятницу.
Он считает, что у стадиона "высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме УЕФА".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»