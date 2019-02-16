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Спорт 16.02.2019 16:37

Стадион "Санкт-Петербург" будет претендовать на проведение финала ЛЧ-2021 - РФС

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году на стадионе "Санкт-Петербург", сообщил гендиректор РФС Александр Алаев.

"Сегодня РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург", - сказал А.Алаев "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что у стадиона "высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме УЕФА".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РФС, ЛЧ, СТАДИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]