Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году на стадионе "Санкт-Петербург", сообщил гендиректор РФС Александр Алаев.

"Сегодня РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург", - сказал А.Алаев "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что у стадиона "высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме УЕФА".