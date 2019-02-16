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СНГ 16.02.2019 11:36

Украина ожидает визита руководства НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на встрече в Мюнхене обсудили продолжение курса евроатлантической интеграции Украины, а также пути усиления сотрудничества в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей.

"Отдельно обсуждались пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС. В этом контексте отмечена важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического совета НАТО, который также должен продемонстрировать неизменную поддержку Альянсом Украины в противодействии агрессии России", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

Как отмечается в сообщении, на встрече П.Порошенко подчеркнул неизменность государственного курса евроатлантической интеграции Украины, который отныне закреплен в Конституции. "Генеральный секретарь положительно оценил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей", - сообщает пресс-служба.

П.Порошенко поблагодарил НАТО за консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное осуждение агрессивных действий России.

Он высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами Альянса. Был отмечен значительный прогресс, достигнутый украинской стороной на этом пути.

В свою очередь, Й.Столтенберг проинформировал о результатах встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которой генсек НАТО призвал Россию освободить украинских моряков.

Североатлантический совет (САС) - главный политический руководящий орган НАТО. Он контролирует военно-политический процесс, связанный с вопросами безопасности, затрагивающими Североатлантический союз в целом. Он объединяет в своем составе представителей каждого государства-члена для обсуждения вопросов политики или оперативных вопросов, требующих совместного решения, является форумом для проведения широких консультаций между государствами-членами НАТО по всем вопросам, касающимся мира и безопасности этих государств.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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