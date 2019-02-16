Член конгресса представила законопроект, призванный предотвратить выход США из ДРСМД

Член палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард представила законопроект, который помешает президенту США Дональду Трампу осуществить вывод США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я представила законопроект, чтобы защитить ДРСМД, останавливающий бездумный выход (из ДРСМД - ИФ)", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Конгрессмен отметила, что выход США из ДРСМД, по ее мнению "спровоцирует новую гонку вооружений, будет стоить больших сумм налогоплательщикам и повысит шансы новой холодной войны".

Т.Габбард добавила, что ДРСМД нужно укреплять, а не уничтожать. В частности, она считает нужным добиваться подписания договора и другими странами, например, Китаем, следовать путем дипломатии.

"Вместо того, чтобы набраться храбрости и начать обсуждать усиление соглашения, Д.Трамп решил отойти в сторону. Это решение ослабляет нашу безопасность и разжигает новую гонку вооружений, которая повлечет траты налогоплательщиков, взятых из карманов тяжело трудящихся американцев, чтобы оплатить новое вооружение, которое Трамп хочет создать", - заявила она.

Законопроект поступил на рассмотрение в палату представителей накануне. Вместе с Т.Габбард его представили конгрессмены Ильхан Омар, Джеймс Макговерн и Марк Покан. Текст документа передан на изучение в комитет по вооруженным делам и в комитет по международным делам палаты представителей США. Наблюдатели отмечают, что шансов на то, что документ будет одобрен, не так много, так как многие конгрессмены поддерживают решение администрации США о подготовке к выходу из ДРСМД.