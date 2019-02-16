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Спорт 16.02.2019 09:17

МОК приветствует инициативу двух Корей выдвинуть совместную заявку на право проведения Игр 2032 г. - Бах

Северная и Южная Кореи могут выдвинуть совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета в пятницу.

"Делегации Северной и Южной Кореи выступили с докладом, в котором заявили об исторической инициативе выдвинуть совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года", - говорится в сообщении МОК по итогам трехсторонней встречи.

"Несмотря на то, что процесс выдвижения кандидатов на 2032 год еще не начался, МОК приветствует эту инициативу и готов оказать помощь обеим странам для дальнейшего развития этого проекта. МОК готов предоставить свой опыт в их распоряжение и будет приветствовать посещение МОК совместной рабочей группой для изучения возможностей", - говорится в сообщении.

"Спорт будет продолжать строить мосты и демонстрировать объединяющую силу Олимпийских игр. Поэтому мы тепло приветствуем историческую инициативу этих двух стран выдвинуть совместную кандидатуру на право проведения Олимпийских игр 2032 года", - заявил президент МОК Томас Бах.

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Тэги: МОК, КОРЕЯ, КНДР, ЗАЯВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]