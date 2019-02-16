МОК приветствует инициативу двух Корей выдвинуть совместную заявку на право проведения Игр 2032 г. - Бах

Северная и Южная Кореи могут выдвинуть совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета в пятницу.
"Делегации Северной и Южной Кореи выступили с докладом, в котором заявили об исторической инициативе выдвинуть совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года", - говорится в сообщении МОК по итогам трехсторонней встречи.
"Несмотря на то, что процесс выдвижения кандидатов на 2032 год еще не начался, МОК приветствует эту инициативу и готов оказать помощь обеим странам для дальнейшего развития этого проекта. МОК готов предоставить свой опыт в их распоряжение и будет приветствовать посещение МОК совместной рабочей группой для изучения возможностей", - говорится в сообщении.
"Спорт будет продолжать строить мосты и демонстрировать объединяющую силу Олимпийских игр. Поэтому мы тепло приветствуем историческую инициативу этих двух стран выдвинуть совместную кандидатуру на право проведения Олимпийских игр 2032 года", - заявил президент МОК Томас Бах.
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