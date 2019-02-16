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Дальнее зарубежье 16.02.2019 17:00

Столтенберг не сомневается, что Трамп на 100% поддерживает НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу выразил уверенность в положительном отношении президента США Дональда Трампа к Североатлантическому альянсу как к объединению стран, при этом признав его необычным главой государства.

"Всякий раз, когда я встречаюсь с президентом Трампом, он мне говорит, что ему нравится НАТО. Даже не просто нравится, а то, что он на 100% поддерживает НАТО", - заявил генсек, отвечая на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Й.Столтенберг признал, что дискуссия в НАТО при участии Д.Трампа отличалась от всех тех, на которых он когда-либо присутствовал, начиная с 2001 года.

"У президента Трампа не такой стиль, как у большинства других президентов. Он больше других пишет в Twitter, и он более прямой собеседник", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ТРАМП, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]