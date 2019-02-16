Столтенберг не сомневается, что Трамп на 100% поддерживает НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу выразил уверенность в положительном отношении президента США Дональда Трампа к Североатлантическому альянсу как к объединению стран, при этом признав его необычным главой государства.
"Всякий раз, когда я встречаюсь с президентом Трампом, он мне говорит, что ему нравится НАТО. Даже не просто нравится, а то, что он на 100% поддерживает НАТО", - заявил генсек, отвечая на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Й.Столтенберг признал, что дискуссия в НАТО при участии Д.Трампа отличалась от всех тех, на которых он когда-либо присутствовал, начиная с 2001 года.
"У президента Трампа не такой стиль, как у большинства других президентов. Он больше других пишет в Twitter, и он более прямой собеседник", - добавил Й.Столтенберг.
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