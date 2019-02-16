Могерини напомнила Лаврову о позиции Евросоюза по Украине, подчеркнула важность членства РФ в СЕ

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
"Высокий представитель Могерини и министр иностранных дел Лавров обсудили ряд вопросов внешней политики, в том числе недавние события в Венесуэле, выполнение СВПД, ситуацию в Сирии, в частности, в преддверии третьей Брюссельской конференции (по будущему Сирии 12-14 марта - ИФ), и события на Западных Балканах", - сказано в коммюнике ЕВС.
В сообщении говорится, что Ф.Могерини напомнила С.Лаврову "о пятой годовщине незаконно аннексированного Крымского полуострова и четкой позиции ЕС в отношении Украины".
"Она также подчеркнула важность продолжения членства России в Совете Европы", - отметила ЕВС.
Ранее о встрече С.Лаврова и Ф.Могерини сообщал МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены ситуация на Украине, в Венесуэле и на Западных Балканах, проблематика сирийского урегулирования, вопросы, относящиеся к Совместному всеобъемлющему плану действий по ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые аспекты отношений Россия - ЕС", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи.
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