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СНГ 16.02.2019 09:41

Главы МИД РФ и Нидерландов обсудили Украину, ДРСМД и двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком в пятницу в Мюнхене "на полях" 55-го заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

"Министры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, положение на Украине, а также некоторые аспекты двусторонних отношений", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

11 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что началась подготовка к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по тематике гибели малайзийского "Боинга" в 2014 году на востоке Украины. Однако, подчеркнула она, "в центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин".

Ранее западные СМИ сообщали, что Нидерланды надеются в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году. "Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени приступим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере". "Происходят дипломатические контакты, направленные на то, чтобы узнать, возможно ли начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17", - заявил С.Блок.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Россия отвергает утверждения о причастности к крушению авиалайнера.

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Тэги: РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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