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Дальнее зарубежье 16.02.2019 17:23

ФРГ будет уделять внимания теме контроля над вооружениями во время председательства в СБ ООН - глава МИД

Германия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН намерена уделять больше внимания вопросам контроля над вооружениями и ядерного разоружения, намерена инициировать вокруг этих тем диалог с широким числом участников, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Кризис вокруг ДРСМД продемонстрировал, что нам нужен более глобальный подход к вопросам контроля над вооружениями и ядерного разоружения", - сказал Х.Маас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Германия намерена привлечь к этому особое внимание, когда займет место страны-председателя в Совете Безопасности ООН.

"Германия придаст важность этому вопросу в апреле, когда займет пост председателя в Совбезе ООН. Нам нужно работать всем вместе, чтобы убедиться в том, что технологические разработки новых вооружений не подрывают архитектуру нашей безопасности", - заявил глава МИД ФРГ.

Он отметил, что в диалоге по контролю над вооружениями должны принимать участие несколько сторон, включая США, Россию, Европу и Китай.

"Учитывая тот кризис, который сложился вокруг сохранения Договора о РСМД, нам нужен более широкий диалог между американцами, европейцами и русскими. Однако нам нужно также привлекать и другие действующие лица, во-первых, Китай", - заявил Х.Маас.

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Тэги: ФРГ, ООН, ВООРУЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]