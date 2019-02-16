Президент Афганистана на следующей неделе посетит Туркменистан с официальным визитом

На следующей неделе президент Афганистана Ашраф Гани приедет в Ашхабад с официальным визитом.
О подготовке визита сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на правительственном совещании, которое провел в пятницу президент республики Гурбангулы Бердымухамедов по цифровой видеосвязи, передает Государственное информационное агентство страны.
Отмечается, что по итогам предстоящих переговоров на высшем уровне предусматривается подписание ряда важных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление туркмено-афганского сотрудничества на его приоритетных направлениях.
В настоящее время на территории Афганистана ведется строительство инициированных Ашхабадом масштабных инфраструктурных проектов, в их числе транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), транзитно-транспортного Лазуритового коридора.
"Выступая с позиций урегулирования ситуации в Афганистане исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, Туркменистан предпринимает конкретные шаги, направленные на восстановление экономики и социальной инфраструктуры соседней страны", - заявил Г.Бердымухамедов, заслушав доклад Р.Мередова.
По его президента Туркменистана, реализация проекта по строительству газопровода ТАПИ "станет реальным вкладом в формирование современной архитектуры глобальной энергетической безопасности и будет способствовать решению актуальных социальных вопросов в Афганистане".
Г.Бердымухамедов дал руководителю МИД поручения по обеспечению подготовки к предстоящему официальному визиту президента Афганистана.
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