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СНГ 16.02.2019 18:01

Российские военные планируют завершить развертывание "Торов" в Арктике летом

Усиление российской военной группировки в Арктике новыми комплексами противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности - "Тор-М2ДТ" - планируется завершить летом, сообщил в субботу информированный собеседник "Интерфакса".

"Перед этим будет завершена подготовка расчетов и проведены стыковочные (учебные) стрельбы на полигоне", - сказал он.

В январе пресс-служба Северного флота сообщала, что переобучение на "Тор-М2ДТ" пройдут военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Обучение проходит в учебном центре войск ПВО в Ейске (Краснодарский край).

В ноябре прошлого года сообщалось, что министерство обороны России получило первую серийную партию "Тор-М2ДТ", которые будут развернуты в Арктике.

"Тор-М2ДТ" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Предназначен для войсковой ПВО. "Тор-М2", на базе которого создан арктический вариант, стоит на вооружении Сухопутных войск РФ с 2015 года.

В январе заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в этом году российская группировка в Арктике получит новые комплексы ПВО ближнего действия - "Панцирь-СА", разработанные специально для суровых климатических условий.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Арктические варианты комплексов "Тор" и "Панцирь" впервые показали широкой публике на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, АРКТИКА, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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