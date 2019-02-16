ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 25 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Р.Бабаев
Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом
ЮГК может охватить новые страны в Европе – министр энергетики Азербайджана
Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $65,5 за баррель
МОК рассматривает возможность участия в отборочном турнире к Играм-2020 совместной команды Северной и Южной Кореи
МОК приветствует инициативу двух Корей выдвинуть совместную заявку на право проведения Игр 2032 г. - Бах
Volkswagen сократил продажи в январе, предупредил о рисках в 2019 году
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Трамп: Москва и Пекин помогли в вопросах санкций против КНДР
Член конгресса представила законопроект, призванный предотвратить выход США из ДРСМД
В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»