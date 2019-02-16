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Регион 16.02.2019 11:59

Турция, РФ и Иран совместными силами готовы бороться с террористами в сирийской провинции Идлиб - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения в случае необходимости совместных операций Турции, России и Ирана против исламских радикалов в сирийской провинции Идлиб, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет".

"Совместные операции могут быть проведены в любое время в зависимости от развития событий. Никаких препятствий для этого не существует. Нынешние меры принимаются ради комфорта, счастья и процветания народа в Идлибе. Основным моментом для нас является безопасность народа в Идлибе", - приводит газета слова Р.Эрдогана журналистам, сопровождавшим его в недавней поездке в Сочи на встречу с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Издание отмечает, что Р.Эрдоган не стал вдаваться в подробности относительно того, какие именно меры могут быть приняты, заявив лишь о трехстороннем соглашении, предусматривающем совместные операции в Идлибе.

Эта провинция продолжает оставаться центром сосредоточения исламских радикалов в Сирии, напоминает "Хюрриет".

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ТЕРРОРИСТЫ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]