Турция, РФ и Иран совместными силами готовы бороться с террористами в сирийской провинции Идлиб - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения в случае необходимости совместных операций Турции, России и Ирана против исламских радикалов в сирийской провинции Идлиб, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет".

"Совместные операции могут быть проведены в любое время в зависимости от развития событий. Никаких препятствий для этого не существует. Нынешние меры принимаются ради комфорта, счастья и процветания народа в Идлибе. Основным моментом для нас является безопасность народа в Идлибе", - приводит газета слова Р.Эрдогана журналистам, сопровождавшим его в недавней поездке в Сочи на встречу с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Издание отмечает, что Р.Эрдоган не стал вдаваться в подробности относительно того, какие именно меры могут быть приняты, заявив лишь о трехстороннем соглашении, предусматривающем совместные операции в Идлибе.

Эта провинция продолжает оставаться центром сосредоточения исламских радикалов в Сирии, напоминает "Хюрриет".