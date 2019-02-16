Турция, РФ и Иран совместными силами готовы бороться с террористами в сирийской провинции Идлиб - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения в случае необходимости совместных операций Турции, России и Ирана против исламских радикалов в сирийской провинции Идлиб, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет".
"Совместные операции могут быть проведены в любое время в зависимости от развития событий. Никаких препятствий для этого не существует. Нынешние меры принимаются ради комфорта, счастья и процветания народа в Идлибе. Основным моментом для нас является безопасность народа в Идлибе", - приводит газета слова Р.Эрдогана журналистам, сопровождавшим его в недавней поездке в Сочи на встречу с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.
Издание отмечает, что Р.Эрдоган не стал вдаваться в подробности относительно того, какие именно меры могут быть приняты, заявив лишь о трехстороннем соглашении, предусматривающем совместные операции в Идлибе.
Эта провинция продолжает оставаться центром сосредоточения исламских радикалов в Сирии, напоминает "Хюрриет".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
Азербайджан и Германия обсудили инфраструктурные проекты - МИД
Баку и Брюссель обсудили перспективы энергосотрудничества – МИД Азербайджана
Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом
ЮГК может охватить новые страны в Европе – министр энергетики Азербайджана
Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $65,5 за баррель
МОК рассматривает возможность участия в отборочном турнире к Играм-2020 совместной команды Северной и Южной Кореи
МОК приветствует инициативу двух Корей выдвинуть совместную заявку на право проведения Игр 2032 г. - Бах
Volkswagen сократил продажи в январе, предупредил о рисках в 2019 году
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»