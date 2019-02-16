ЮГК может охватить новые страны в Европе – министр энергетики Азербайджана

Проект Южный газовый коридор (ЮГК) находится на завершающей стадии, может в перспективе охватить большее число стран Европы, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Реализуемый с участием семи стран и многих компаний проект Южного Газового коридора находится на завершающей стадии. ЮГК имеет стратегически важное значение с точки зрения изменения энергетической карты мира», - подчеркнул П.Шахбазов на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Азербайджана.

По его словам, ЮКГ – это реальный проект, предусматривающий диверсификацию маршрута и источника поставок газа.

«Этот проект в перспективе может охватить большее число европейских государств, что является показателем роли ЮГК в более широком обеспечении энергобезопасности Европы», - сказал министр.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость ЮГК - $40 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Р.Бабаев