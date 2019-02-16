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Регион 16.02.2019 13:18

Стражи Исламской революции Ирана обвиняют Пакистан в содействии террористам

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в субботу выступил с обвинениями в адрес Исламабада, который, как полагают в Тегеране, поддержал исполнителей теракта, жертвами которого стали более 40 человек, в том числе около 30 служащих КСИР.

"Правительство Пакистана приютило этих контрреволюционеров, угрожающих исламу. Они знают, где они находятся, и их поддерживают пакистанские спецслужбы", - заявил в эфире иранского телевидения генерал-майор Мохаммад Али Джафари.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что за теракт, произошедший в среду на юго-востоке Ирана, ответственность несут США и Израиль.

По словам Х.Рухани, власти именно этих двух стран виновны в подрыве, в результате которого погибли по меньшей мере 27 членов Корпуса стражей Исламской революции. При этом иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов к ответным действиям.

Взрыв прогремел на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан. Его, предположительно, произвел смертник.

По данным иранских СМИ, террорист привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]