Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Молдавии Игорь Додон провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции, сообщили в российском МИД в субботу.
"16 февраля состоялась короткая встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова с президентом Республики Молдова И.Додоном. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-молдавских отношений", - говорится в распространенном сообщении.
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