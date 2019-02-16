Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Молдавии Игорь Додон провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции, сообщили в российском МИД в субботу.

"16 февраля состоялась короткая встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова с президентом Республики Молдова И.Додоном. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-молдавских отношений", - говорится в распространенном сообщении.