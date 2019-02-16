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СНГ 16.02.2019 18:29

Лавров и Додон обсудили российско-молдавские отношения "на полях" Мюнхенской конференции

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Молдавии Игорь Додон провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции, сообщили в российском МИД в субботу.

"16 февраля состоялась короткая встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова с президентом Республики Молдова И.Додоном. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-молдавских отношений", - говорится в распространенном сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]