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СНГ 16.02.2019 18:56

Смольный впервые отказался согласовывать марш памяти Немцова в центре Петербурга

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал марш памяти Бориса Немцова в центре города; организаторы намерены обратиться в суд, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

"Комитет по законности только что отказал в марше памяти Бориса Немцова по всем маршрутам в центре. Предложен Полюстровский парк и шествие рядом с ним. Издевательский ответ. Будем судиться", - написал Б.Вишневский на своей странице в "Фейсбуке".

"В Москве, напомню, марш согласовали, хотя и после переговоров. А тут - ни в какую (...) Впервые за все эти годы нам отказывают в марше памяти Бориса. Мы не отступим", - подчеркнул депутат.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил недоумение по поводу отказа властей.

"Отказ в согласовании марша памяти Бориса Немцова и предложение альтернативного места, заведомо не позволяющего реализовать цели этой традиционной публичной акции, вызывают недоумение. Такие действия противоречат заявлениям, сделанным (и.о.губернатора) А.Бегловым на выездном заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, состоявшемся в Петербурге", - написал А.Шишлов.

"Надеюсь, что согласованное решение о проведении памятной акции будет найдено. Полагаю, что одним из возможных вариантов могло бы стать проведение акции, как и в 2018 году, на площади Ленина", - добавил он.

Оппозиционный политик Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, АКЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]