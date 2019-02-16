Температура в Москве второй день подряд обновила рекорд зимы

К 18:00 субботы температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ достигла 3,4 градусов, что стало максимальным значением для зимы 2018-2019 годов, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
"Прежний максимум нынешней зимы установлен накануне, 15 февраля, когда воздух прогрелся до 3 градусов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что абсолютный максимум для 16 февраля был установлен более ста лет назад - в 1915 году, когда температура достигла 4,9 градусов тепла.
В целом, с начала февраля средняя температура на 7,3 градуса превосходит норму, а в целом зима пока на 2,6 градуса опережает средние многолетние значения.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится аномально тёплая для февраля погода.
Так, в ночь на воскресенье температура воздуха не опустится ниже минус 2 градусов, днём поднимется до 2 тепла. Существенных осадков не ожидается, однако прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, в связи с чем в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В ночь на понедельник и днём в столице ожидается от 3 до 5 градусов мороза, но уже со вторника вновь потеплеет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»