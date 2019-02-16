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СНГ 16.02.2019 19:48

Температура в Москве второй день подряд обновила рекорд зимы

К 18:00 субботы температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ достигла 3,4 градусов, что стало максимальным значением для зимы 2018-2019 годов, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Прежний максимум нынешней зимы установлен накануне, 15 февраля, когда воздух прогрелся до 3 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что абсолютный максимум для 16 февраля был установлен более ста лет назад - в 1915 году, когда температура достигла 4,9 градусов тепла.

В целом, с начала февраля средняя температура на 7,3 градуса превосходит норму, а в целом зима пока на 2,6 градуса опережает средние многолетние значения.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится аномально тёплая для февраля погода.

Так, в ночь на воскресенье температура воздуха не опустится ниже минус 2 градусов, днём поднимется до 2 тепла. Существенных осадков не ожидается, однако прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, в связи с чем в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В ночь на понедельник и днём в столице ожидается от 3 до 5 градусов мороза, но уже со вторника вновь потеплеет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ТЕМПЕРАТУРА, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]