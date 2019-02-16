Украина должна остаться транзитным государством - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но Украина должна остаться транзитным государством.

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с "Северным потоком - 2", - также для меня остаются очень важными", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

А.Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер Германии.