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Дальнее зарубежье 16.02.2019 20:13

Украина должна остаться транзитным государством - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но Украина должна остаться транзитным государством.

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с "Северным потоком - 2", - также для меня остаются очень важными", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

А.Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]