Украина должна остаться транзитным государством - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но Украина должна остаться транзитным государством.
"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с "Северным потоком - 2", - также для меня остаются очень важными", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
А.Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.
"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер Германии.
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