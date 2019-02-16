Меркель выступает за сохранение акта РФ и НАТО и канала для переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что канал переговоров РФ и НАТО должен сохраняться, и, по ее словам, Германия по-прежнему поддерживает основополагающий акт Россия - НАТО.

"Мы по-прежнему поддерживаем акт НАТО-Россия, канал переговоров должен сохраняться", - сказала политик в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Предваряя выступление политика, руководитель конференции Вольфганг Ишингер напомнил, что это, возможно, последняя конференция, которую А.Меркель посещает в качестве канцлера, поэтому субботнее выступление можно расценивать как своего рода послание преемникам канцлера.

Основополагающий акт о Россия - НАТО регламентирует отношения и сотрудничество РФ и Североатлантического альянса.