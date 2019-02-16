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ТЭК 16.02.2019 15:00

Меркель не видит причин для отказа от закупок российского газа

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что зависимость от российского газа, о которой говорят критики строительства газопровода Nord Stream 2 - это плохо, но CCCР поставлял газ и во время холодной войны, причем поставки шли регулярно.

По ее словам, Германия постоянно подчеркивает стремление сохранить газовый транзит через Украину несмотря на постройку нового газопровода по дну Балтийского моря. Тем не менее, считает политик, российский газ остается российским газом вне зависимости от того, каким маршрутом он поступает в ЕС - через Украину или Балтику.

"Это значит, что вопрос, насколько мы зависим от российского газа, не может быть решен вопросом, через какую трубу он поступает. И тут я скажу: никто не хочет быть односторонне зависимым от России. Но во время холодной войны мы получали газ - я все равно сидела в ГДР и так или иначе получала российский газ - но и в ФРГ - русский газ поставлялся в полном объеме", - сказала она.

По словам канцлера, тогда газ из СССР "поставлялся в полном объеме", и она не понимает, чем ситуация теперь стала хуже, причем настолько, что нужно отказываться от партнерства с РФ в этой сфере.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]