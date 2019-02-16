ЕС не может быть заинтересован в исключении РФ из политической жизни - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что сознательно исключать Россию из политической жизни - это стратегически неправильно, Евросоюз не может быть в этом заинтересован.

"Сознательно политически исключать Россию я считаю неправильным, этот сигнал я считаю для нас стратегически неправильным", - сказала она. По ее словам, за последние годы произошли серьезные события, осложнившие возможности сотрудничества с РФ, но "над этим нужно работать дальше".

"Геостратегически Европа не может быть заинтересована в том, чтобы прекратить все отношения с Россией", - сказала она.

Предваряя выступление политика, руководитель конференции Вольфганг Ишингер напомнил, что это, возможно, последняя конференция, которую А.Меркель посещает в качестве канцлера, поэтому субботнее выступление можно расценивать как своего рода послание преемникам канцлера.