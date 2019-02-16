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Дальнее зарубежье 16.02.2019 15:34

ЕС не может быть заинтересован в исключении РФ из политической жизни - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что сознательно исключать Россию из политической жизни - это стратегически неправильно, Евросоюз не может быть в этом заинтересован.

"Сознательно политически исключать Россию я считаю неправильным, этот сигнал я считаю для нас стратегически неправильным", - сказала она. По ее словам, за последние годы произошли серьезные события, осложнившие возможности сотрудничества с РФ, но "над этим нужно работать дальше".

"Геостратегически Европа не может быть заинтересована в том, чтобы прекратить все отношения с Россией", - сказала она.

Предваряя выступление политика, руководитель конференции Вольфганг Ишингер напомнил, что это, возможно, последняя конференция, которую А.Меркель посещает в качестве канцлера, поэтому субботнее выступление можно расценивать как своего рода послание преемникам канцлера.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]