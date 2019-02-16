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Дальнее зарубежье 16.02.2019 20:37

Пенс призывает Запад не покупать оружие "на Востоке"

Западные страны, являющиеся союзниками США, не должны покупать оружие у потенциальных противников, расположенных к востоку от них, заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс.

"Мы не сможем защищать Запад, если наши союзники будут зависеть от покупок оружия на Востоке", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не будем спокойно смотреть на то, как наши союзники покупают оружие у наших противников", - предупредил М.Пенс.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]