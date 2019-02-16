Меркель считает, что нужно чаще обсуждать экономические аспекты взаимодействия с РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что с РФ не нужно толкать в сторону Китая, необходимо чаще обсуждать экономические аспекты взаимодействия с Россией.

"Я скажу так - и это совсем непросто - слева сидит Порошенко, справа - представитель Китая: мы что, хотим толкнуть Россию только в зависимость от Китая, от потребления? Это что, наш европейский интерес? Я не думаю", - сказала А.Меркель, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы тоже хотим получить немножко от торговых отношений", - сказала она. По ее словам, эти вопросы нужно обсуждать чаще.

"Я думаю, мы должны чаще говорить об этом", - заключила она.