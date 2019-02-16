Пенс призывает мир соблюдать санкции против КНДР

Все страны должны продолжать соблюдать санкции ООН против Северной Кореи до тех пор, пока ядерная проблема не будет решена на Корейском полуострове.
"В случае с КНДР мы не должны повторять прошлые ошибки. Все страны должны вместе продолжать выполнение резолюций СБ ООН по санкциям", - сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
М.Пенс также призвал КНДР выполнять договоренности, достигнутые на саммите с США в Сингапуре.
Он напомнил, что цель США - полная денуклеаризация КНДР.
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