Баку и Бишкек отмечают важность развития торгово-экономических и туристических связей в рамках ССТГ

Министры иностранных дел Азербайджана и Киргизии Эльмар Мамедъяров и Чингиз Айдарбеков обсудили в Мюнхене развитие сотрудничества в рамках Стран сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Министры, коснувшись сотрудничества в рамках Стран сотрудничества тюркоязычных государств, отметили значение развития связей между странами-участницами в торгово-экономической и туристической сферах и обменялись мнениями по вопросам подготовки очередного саммита ССТГ», - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров и Ч.Айдарбеков обсудили также вопросы развития двусторонних азербайджано-киргизских отношений, подчеркнув значение их укрепления по всем направлениям.

На встрече, состоявшейся в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, также были затронуты региональные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес сторон.

Р.Бабаев