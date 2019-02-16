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Внешняя политика 16.02.2019 15:45

Баку и Бишкек отмечают важность развития торгово-экономических и туристических связей в рамках ССТГ

Министры иностранных дел Азербайджана и Киргизии Эльмар Мамедъяров и Чингиз Айдарбеков обсудили в Мюнхене развитие сотрудничества в рамках Стран сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Министры, коснувшись сотрудничества в рамках Стран сотрудничества тюркоязычных государств, отметили значение развития связей между странами-участницами в торгово-экономической и туристической сферах и обменялись мнениями по вопросам подготовки очередного саммита ССТГ», - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров и Ч.Айдарбеков обсудили также вопросы развития двусторонних азербайджано-киргизских отношений, подчеркнув значение их укрепления по всем направлениям.

На встрече, состоявшейся в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, также были затронуты региональные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес сторон.

Р.Бабаев

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ССТГ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]