Министр обороны Азербайджана совершает визит в ОАЭ

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в ОАЭ, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Визит З.Гасанова в Абу-Даби осуществляется по приглашению вице-президента, премьер-министра и министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев