Участники французского движения "желтых жилетов" вновь вышли в субботу на улицы городов страны для проведения 14-й акции протеста, сообщают СМИ из разных регионов Франции.
Группы манифестантов собрались утром на подходах к парижской Триумфальной арке. Сообщения о действиях "желтых жилетов" поступают также из Руана, Гавра, Страсбурга, других городов. В известных мощными акциями "желтых жилетов" Бордо и Тулузе манифестации запланированы на вторую половину дня.
Участники протеста в Париже скандировали: "Эмманюэль Макрон, мы придем за тобой к тебе". Серьезных стычек с полицией пока не отмечено, но акция проходит под надзором усиленных подразделений жандармерии.
СМИ отмечают, что в разных местах страны эти акции принимают различный масштаб, но нередко заканчиваются острыми столкновениями с силами порядка. Начавшиеся с протеста против повышения цен на горючее они быстро переросли в борьбу против бедности в целом, а затем появились требования политического характера от введения прямой демократии до отставки президента Э.Макрона, которого наиболее нуждающаяся часть населения считает президентом, действующим в интересах богатейших кругов страны.
После трех месяцев еженедельных протестных действий "желтые жилеты" намерены продолжать выдвигать в субботу свои многосторонние требования, а также планируют проведение акций в воскресенье.
В предыдущую субботу манифестации "желтых жилетов" в целом по стране собрали, по данным полиции, 51,4 тыс. участников, хотя представители движения эту цифру оспаривают и утверждают, что 9 февраля в протесте участвовало до 118 тыс. человек.
Комментаторы, между тем, указывают на проявления "усталости" движения и ослабление мобилизации. Последние социологические опросы впервые показали, что большинство французов - около 56% - хотели бы прекращения действий этого движения.
Однако еще очень многие участники протеста заявляют о своей решимости не бросать борьбу, хотя расходятся во взглядах на методы. Например, в Facebook можно прочитать, как часть активных приверженцев движения призывает к "восстанию". В то же время другая, более значительная, часть в социальных сетях выступает за мирные формы выражения требований и официально заявленные манифестации.
В минувшую пятницу обратило на себя внимание заявление первой дамы Франции Брижит Макрон, которая в ходе поездки по стране призвала "желтых жилетов" к примирению.
"Я думаю, надо говорить друг с другом, чтобы примириться, потому что, честно говоря, мы всё должны делать вместе. Я в этом уверена", - заявила журналистам Б.Макрон.
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