Баку и Загреб довольны стратегическим уровнем двусторонних отношений

Главы МИД Азербайджана и Хорватии Эльмар Мамедъяров и Мария Бурич отмечают стратегический уровень двусторонних отношений.

«Министры иностранных дел Азербайджана и Хорватии Эльмар Мамедъяров и Мария Бурич обсудили на встрече в Мюнхене двустороннее сотрудничество, выразили удовлетворение стратегическим характером отношений между Баку и Загребом», - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Встреча прошла в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Р.Бабаев