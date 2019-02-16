Баку и Загреб довольны стратегическим уровнем двусторонних отношений

Главы МИД Азербайджана и Хорватии Эльмар Мамедъяров и Мария Бурич отмечают стратегический уровень двусторонних отношений.
«Министры иностранных дел Азербайджана и Хорватии Эльмар Мамедъяров и Мария Бурич обсудили на встрече в Мюнхене двустороннее сотрудничество, выразили удовлетворение стратегическим характером отношений между Баку и Загребом», - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.
Встреча прошла в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Р.Бабаев
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