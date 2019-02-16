Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 12° 19 Фев

СНГ 16.02.2019 21:00

Порошенко призывает Меркель к усилению давления на Россию

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой высказался за усиление давления на Россию.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что "одной из важных тем переговоров стал вопрос предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине".

Собеседники обсудили пути противодействия российской политики в отношении Украины.

"Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны скоординировали действия с целью внедрения "азовского пакета" санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Берлин за продление санкций ЕС против РФ - Меркель Меркель планирует посетить Украину Меркель посетит Украину в начале ноября - Порошенко Порошенко анонсировал консультации в Берлине по подготовке саммита "Нормандской четверки" Штайнмайер посетит Украину Порошенко ждет на следующей неделе в Киеве президента Германии Штайнмайера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]