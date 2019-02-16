Порошенко призывает Меркель к усилению давления на Россию

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой высказался за усиление давления на Россию.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что "одной из важных тем переговоров стал вопрос предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине".

Собеседники обсудили пути противодействия российской политики в отношении Украины.

"Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны скоординировали действия с целью внедрения "азовского пакета" санкций.