Лавров заявил о многомиллиардных убытках ЕС от противоборства с РФ

Войдя в противоборство с РФ, Европа несет многомиллиардные убытки из-за навязываемых из-за океана санкционных установок, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжает стремительно меняться. В практическом плане у ЕС больше нет монополии на общерегиональную интеграционную повестку", - сказал министр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом он подчеркнул, что Россия, "вопреки многочисленным спекуляциям", заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе: "Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт. Задачи перед всеми нами стоят действительно масштабные".
"Эффективно решить их можно лишь сообща", - резюмировал С.Лавров.
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