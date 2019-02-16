Лавров заявил о многомиллиардных убытках ЕС от противоборства с РФ

Войдя в противоборство с РФ, Европа несет многомиллиардные убытки из-за навязываемых из-за океана санкционных установок, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжает стремительно меняться. В практическом плане у ЕС больше нет монополии на общерегиональную интеграционную повестку", - сказал министр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом он подчеркнул, что Россия, "вопреки многочисленным спекуляциям", заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе: "Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт. Задачи перед всеми нами стоят действительно масштабные".

"Эффективно решить их можно лишь сообща", - резюмировал С.Лавров.