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СНГ 16.02.2019 19:48

Лавров заявил о многомиллиардных убытках ЕС от противоборства с РФ

Войдя в противоборство с РФ, Европа несет многомиллиардные убытки из-за навязываемых из-за океана санкционных установок, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжает стремительно меняться. В практическом плане у ЕС больше нет монополии на общерегиональную интеграционную повестку", - сказал министр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом он подчеркнул, что Россия, "вопреки многочисленным спекуляциям", заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе: "Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт. Задачи перед всеми нами стоят действительно масштабные".

"Эффективно решить их можно лишь сообща", - резюмировал С.Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]