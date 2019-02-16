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СНГ 16.02.2019 20:22

Москва хочет выяснить планы НАТО в Арктике - Лавров

В Москве хотели бы понять, каков будет мандат НАТО в Арктике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим активную деятельность со стороны НАТО, со стороны членов НАТО. Мы обсуждали это с нашими соседями из Норвегии. Мы хотим понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике", - заявил С.Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НАТО, АРКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]