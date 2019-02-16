Москва хочет выяснить планы НАТО в Арктике - Лавров

В Москве хотели бы понять, каков будет мандат НАТО в Арктике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим активную деятельность со стороны НАТО, со стороны членов НАТО. Мы обсуждали это с нашими соседями из Норвегии. Мы хотим понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике", - заявил С.Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.