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СНГ 17.02.2019 09:00

РФ продолжит соблюдать мораторий на размещение первой запрещенных ДРСМД ракет - Рябков

Россия продолжит придерживаться моратория на производство и размещение запрещенных ДРСМД ракет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках мюнхенской конференции по безопасности.

"США решают, насколько они готовы подвергнуть риску европейскую безопасность, а Россия будет соблюдать объявленный ею односторонний мораторий", - сказал он.

С.Рябков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТЫ, ДРСМД, МОРАТОРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]