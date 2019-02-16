Около 60 человек эвакуированы из здания университета ИТМО в Санкт-Петербурге после обрушения перекрытий - МЧС

Около 60 человек эвакуированы из здания университета ИТМО в Санкт-Петербурге после обрушения перекрытий с пятого по второй этаж, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9, произошло обрушение плит перекрытия (с 5 по 2 этажи), на площади 150 кв.м на этаж, 5-ти этажное здание Санкт-Петербургского НИУ ИТМО", - сказали в ведомстве.
Эвакуированы предварительно 60 чел, добавили там.
"Предварительная причина - нарушение технических требований при проведении ремонтных работ",- заявили в МЧС.
В ведомстве сooбщили, что здание университета разноуровневое: 2-5-ти этажное.
Привлекаемые силы и средства: от РСЧС - 54 человек, 14 единиц техники.
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