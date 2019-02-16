Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 12° 19 Фев

Происшествия 16.02.2019 19:53

Около 60 человек эвакуированы из здания университета ИТМО в Санкт-Петербурге после обрушения перекрытий - МЧС

Около 60 человек эвакуированы из здания университета ИТМО в Санкт-Петербурге после обрушения перекрытий с пятого по второй этаж, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9, произошло обрушение плит перекрытия (с 5 по 2 этажи), на площади 150 кв.м на этаж, 5-ти этажное здание Санкт-Петербургского НИУ ИТМО", - сказали в ведомстве.

Эвакуированы предварительно 60 чел, добавили там.

"Предварительная причина - нарушение технических требований при проведении ремонтных работ",- заявили в МЧС.

В ведомстве сooбщили, что здание университета разноуровневое: 2-5-ти этажное.

Привлекаемые силы и средства: от РСЧС - 54 человек, 14 единиц техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЧС, УНИВЕРСИТЕТ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Путин попросил Медведева держать под контролем вопросы оказания помощи пострадавшим от паводка и природных пожаров МЧС передало в СКР всю документацию о действиях пожарных в сгоревшей "Зимней вишне" При пожаре в Кемерово погибли 64 человека, без вести пропавших нет - МЧС РФ Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово - МЧС Самолет МЧС со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна с 21 рыбаком Путин отмечает высокие профессиональные качества российских спасателей

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]