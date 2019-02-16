Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал Россию и Китай серьезными вызовами для Вашингтона на мировой арене, однако отметил при этом, что первая из этих стран ослабевает, а вторая, напротив, усиливается.
"Мы имеем дело с усиливающимся Китаем и со слабеющей, но все более агрессивной Россией", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дж.Байден призвал не забывать, что при противостоянии с такими странами Западу не надо забывать, что "речь едет еще и о соревновании между разными системами".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»