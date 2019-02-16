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Дальнее зарубежье 16.02.2019 21:23

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал Россию и Китай серьезными вызовами для Вашингтона на мировой арене, однако отметил при этом, что первая из этих стран ослабевает, а вторая, напротив, усиливается.

"Мы имеем дело с усиливающимся Китаем и со слабеющей, но все более агрессивной Россией", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дж.Байден призвал не забывать, что при противостоянии с такими странами Западу не надо забывать, что "речь едет еще и о соревновании между разными системами".

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Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]