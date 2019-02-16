Вашингтон и Москва продолжают дискуссии на тему контроля над вооружениями на различных уровнях - замгоссекретаря США

США и Россия продолжают диалог по контролю над вооружениями на различных уровнях, заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
"Я неоднократно встречалась с заместителем министра (иностранных дел Сергеем Рябковым), у нас происходит диалог на нашем уровне, встречались главы наших внешнеполитических ведомств, президенты, технические эксперты, так что эти обсуждение продолжается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего дискуссии.
По ее словам, Вашингтон продолжает обсуждать проблему контроля над вооружениями и со своими партнерами.
"Мы продолжаем работать с нашими партнерами и союзниками по этой теме, по теме контроля над вооружениями", - отметила она.
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