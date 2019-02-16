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Дальнее зарубежье 16.02.2019 23:29

Вашингтон и Москва продолжают дискуссии на тему контроля над вооружениями на различных уровнях - замгоссекретаря США

США и Россия продолжают диалог по контролю над вооружениями на различных уровнях, заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Я неоднократно встречалась с заместителем министра (иностранных дел Сергеем Рябковым), у нас происходит диалог на нашем уровне, встречались главы наших внешнеполитических ведомств, президенты, технические эксперты, так что эти обсуждение продолжается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего дискуссии.

По ее словам, Вашингтон продолжает обсуждать проблему контроля над вооружениями и со своими партнерами.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами и союзниками по этой теме, по теме контроля над вооружениями", - отметила она.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]