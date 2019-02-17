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Дальнее зарубежье 17.02.2019 09:28

Союзники США считают, что именно Россия нарушает ДРСМД - представитель госдепартамента

Союзники США считают, что именно Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

"Если мы спросим, кто думает, что Россия выполняет договор, то мы получим тот же ответ - Россия не выполняет договор. Факты очевидны", - сказала А.Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Так она отреагировала на комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что нарушают договор США, а не Россия.

А.Томпсон напомнила, что у России осталось менее шести месяцев для возвращения к соблюдению ДРСМД. Если этого не произойдет, как сообщалось, США выйдут из договора.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, ДРСМД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]