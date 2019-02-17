Союзники США считают, что именно Россия нарушает ДРСМД - представитель госдепартамента

Союзники США считают, что именно Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила замгоссекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.
"Если мы спросим, кто думает, что Россия выполняет договор, то мы получим тот же ответ - Россия не выполняет договор. Факты очевидны", - сказала А.Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности.
Так она отреагировала на комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что нарушают договор США, а не Россия.
А.Томпсон напомнила, что у России осталось менее шести месяцев для возвращения к соблюдению ДРСМД. Если этого не произойдет, как сообщалось, США выйдут из договора.
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