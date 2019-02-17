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СНГ 17.02.2019 09:55

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе - МИД

Украина настаивает на присутствии постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, однако Россия с этим не согласна, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас мы говорим о том, чтобы сделать эту миссию постоянной, чтобы наблюдать и из космоса, и из воды для того, чтобы точно знать, что Россия делает, а что нет... Нам нужно получить постоянную миссию. Россия от нее отказывается", - сказал министр журналистам в субботу в Мюнхене.

Глава МИД отметил, что обсуждал вопрос миссии с французской и немецкой стороной.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, КЕРЧЬ, ПРОЛИВ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]