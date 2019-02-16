Погибших при обрушении в петербургском вузе нет - МЧС

При обвале крыши и перекрытий корпуса петербургского университета ИТМО в историческом центре города погибших нет, проведена эвакуация 81 студента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в субботу.
"По уточнённым данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17.19. Эвакуирован 81 человек - студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются", - сказали в МЧС.
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