Погибших при обрушении в петербургском вузе нет - МЧС

При обвале крыши и перекрытий корпуса петербургского университета ИТМО в историческом центре города погибших нет, проведена эвакуация 81 студента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу в субботу.

"По уточнённым данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17.19. Эвакуирован 81 человек - студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются", - сказали в МЧС.