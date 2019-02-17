Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в конце апреля в Пекине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы с нетерпением ожидаем второго форума "Один пояс - один путь", где будет участвовать президент Путин", - сказал С.Лавров на встрече с членом Политбюро ЦК КПК и Госсовета КНР Яном Цзечи.

"В свою очередь рассчитываем на успешное участие председателя Си Цзиньпина в ходе его визита в Россию также и в международном Петербургском экономическом форуме в качестве главного гостя", - добавил российский министр.

С.Лавров также отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".