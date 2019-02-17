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СНГ 17.02.2019 10:20

Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в апреле в Пекине - Лавров

Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в конце апреля в Пекине, заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы с нетерпением ожидаем второго форума "Один пояс - один путь", где будет участвовать президент Путин", - сказал С.Лавров на встрече с членом Политбюро ЦК КПК и Госсовета КНР Яном Цзечи.

"В свою очередь рассчитываем на успешное участие председателя Си Цзиньпина в ходе его визита в Россию также и в международном Петербургском экономическом форуме в качестве главного гостя", - добавил российский министр.

С.Лавров также отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]