Главы МИД Армении и Ирана обсудили на встрече карабахское урегулирование

Процесс карабахского урегулирования и двусторонние отношения обсудили на встрече в Мюнхене главы МИД Армении и Ирана Зограб Мнацаканян и Мохаммад Джавад Зариф.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, З.Мнацаканян представил походы Армении в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Стороны заявили о важности регулярных контактов, "подчеркнув предстоящий визит премьера Армении в Иран, что станет хорошим поводом, чтобы наметить совместные действия по сотрудничеству".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»