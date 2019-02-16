Главы МИД Армении и Ирана обсудили на встрече карабахское урегулирование

Процесс карабахского урегулирования и двусторонние отношения обсудили на встрече в Мюнхене главы МИД Армении и Ирана Зограб Мнацаканян и Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, З.Мнацаканян представил походы Армении в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны заявили о важности регулярных контактов, "подчеркнув предстоящий визит премьера Армении в Иран, что станет хорошим поводом, чтобы наметить совместные действия по сотрудничеству".