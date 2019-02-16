Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 12° 19 Фев

Карабахский конфликт 16.02.2019 20:09

Главы МИД Армении и Ирана обсудили на встрече карабахское урегулирование

Процесс карабахского урегулирования и двусторонние отношения обсудили на встрече в Мюнхене главы МИД Армении и Ирана Зограб Мнацаканян и Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, З.Мнацаканян представил походы Армении в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Стороны заявили о важности регулярных контактов, "подчеркнув предстоящий визит премьера Армении в Иран, что станет хорошим поводом, чтобы наметить совместные действия по сотрудничеству".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, МИД, КАРАБАХ


Похожие новости


Армения не станет сотрудничать с Ираном во вред третьим странам - премьер Болтон заявляет о важности решения карабахского конфликта для США в свете ужесточения антииранских санкций Армения готова содействовать налаживанию торговли между Ираном и ЕАЭС - Пашинян Пашинян и Рухани заявили о важности развития торговли между Арменией и Ираном, этому будет способствовать ЗСТ с ЕАЭС Премьер Армении собирается в Иран Ереван жизненно заинтересован в отношениях с Тегераном - МИД Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]