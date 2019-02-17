Узбекистан и Великобритания намерены взаимодействовать в афганском урегулировании

Вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, а также в реализации мирного процесса в Афганистане обсудил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Александром Уильямсоном, сообщила пресс-служба узбекского МИД.
Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в баварской столице 15-17 февраля.
"Стороны обсудили состояние и перспективы расширения узбекско-британских связей, ряд международных и региональных проблем, в том числе вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Г.Уильямсон, позитивно оценив уровень узбекско-британского сотрудничества в военной сфере, выразил заинтересованность активизировать взаимодействие в данной области. Британская сторона готова оказать содействие процессам реформирования в системе Минобороны Узбекистана, включая совершенствование вооруженных сил и повышение квалификации военнослужащих.
Как отмечается, стороны уделили отдельное внимание афганской проблеме. Британский министр подчеркнул поддержку Лондоном итогов Ташкентской конференции по Афганистану в марте 2018 года, на которой был достигнут консенсус в международном сообществе по вопросу о необходимости содействия запуску мирного политического процесса в этой стране.
Кроме того, Г.Уильямсон назвал узбекско-британские консультации по Афганистану важным механизмом двусторонних отношений и отметил готовность Великобритании к более тесному взаимодействию на этом направлении.
На встрече также состоялся обмен мнениями относительно поддержки британской стороной инициированных Узбекистаном крупных социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане, отмечает пресс-служба МИД.
Глава МИД Узбекистана также провел в Мюнхене встречу с госминистром Великобритании Аланом Дунканом. "Стороны с удовлетворением констатировали активизацию двустороннего взаимодействия по всем направлениям", - отмечается в сообщении пресс-службы узбекского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что особое внимание стороны уделили предстоящему заседанию Узбекско-британского торгово-промышленного совета и запланированному в его рамках визиту представителей деловых кругов Великобритании в Узбекистан.
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