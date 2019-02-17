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СНГ 17.02.2019 18:53

Узбекистан и Великобритания намерены взаимодействовать в афганском урегулировании

Вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, а также в реализации мирного процесса в Афганистане обсудил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Александром Уильямсоном, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в баварской столице 15-17 февраля.

"Стороны обсудили состояние и перспективы расширения узбекско-британских связей, ряд международных и региональных проблем, в том числе вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Г.Уильямсон, позитивно оценив уровень узбекско-британского сотрудничества в военной сфере, выразил заинтересованность активизировать взаимодействие в данной области. Британская сторона готова оказать содействие процессам реформирования в системе Минобороны Узбекистана, включая совершенствование вооруженных сил и повышение квалификации военнослужащих.

Как отмечается, стороны уделили отдельное внимание афганской проблеме. Британский министр подчеркнул поддержку Лондоном итогов Ташкентской конференции по Афганистану в марте 2018 года, на которой был достигнут консенсус в международном сообществе по вопросу о необходимости содействия запуску мирного политического процесса в этой стране.

Кроме того, Г.Уильямсон назвал узбекско-британские консультации по Афганистану важным механизмом двусторонних отношений и отметил готовность Великобритании к более тесному взаимодействию на этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно поддержки британской стороной инициированных Узбекистаном крупных социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане, отмечает пресс-служба МИД.

Глава МИД Узбекистана также провел в Мюнхене встречу с госминистром Великобритании Аланом Дунканом. "Стороны с удовлетворением констатировали активизацию двустороннего взаимодействия по всем направлениям", - отмечается в сообщении пресс-службы узбекского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что особое внимание стороны уделили предстоящему заседанию Узбекско-британского торгово-промышленного совета и запланированному в его рамках визиту представителей деловых кругов Великобритании в Узбекистан.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, БРИТАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]