Суд арестовал Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте М.Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию.

Адвокаты настаивали на возможности поместить М.Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам предприниматель.

М.Калви заверил суд, что не собирается скрываться и "готов на любые условия домашнего ареста".

В субботу поручительства за М.Калви через его адвокатов суду передали ряд известных предпринимателей, в том числе директор группы Ozon Александр Шульгин, генеральный директор группы ЕСН Борис Красновский и другие.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца. Кроме М.Калви, все подозреваемые были заключены под стражу до 13 апреля. Рассмотрение материалов в отношении американского бизнесмена суд отложил на субботу, чтобы защита собрала характеризующие его материалы.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Ш.Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия М.Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, М.Калви заявил в суде, что Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Согласно позиции М.Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" А.Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировало разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

М.Калви полагает, что Ш.Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказалось от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

В пятницу за основателя фонда вступился глава Сбербанка России Герман Греф, заявивший, что давно знает М.Калви "как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", "Озон", "Тинькофф" и другие".

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что "готов поручиться за Майкла Калви как за предпринимателя" и что "не должно быть ареста, задержания, СИЗО". По его мнению, "речь идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле, уголовное право здесь совершенно ни при чем".

"Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально", - предупредил Б.Титов.