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Дальнее зарубежье 17.02.2019 12:18

Черноморский регион нуждается в большем присутствии НАТО - президент Румынии

Президент Румынии, председательствующей в Совете Европейского Союза, Клаус Йоханнис высказался за усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе.

"ЕС реализует свои решения по санкциям и должен делать это неуклонно, а НАТО должно усиливать свой потенциал сдерживания и обороны на восточном фланге... Черноморский регион, где ситуация в области безопасности особенно сложная, нуждается в большем присутствии НАТО", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

К.Йоханнис отметил, что Румыния активно поддерживает меры по укреплению сплоченности восточного фланга, в частности между его северным и южным элементами.

"Многие наши союзники недопонимали важность Черноморского региона. Совсем недавно были события, которые показали, что ситуация сложна и в плане безопасности, экономического развития... Этот регион нельзя назвать стабильным, ситуация постоянно меняется", - добавил президент Румынии.

Он уточнил, что Альянс уже разработал стратегию присутствия в Черноморском регионе.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ЧЕРНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]