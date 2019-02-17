На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

Археологическая служба Национального агентства защиты культурного наследия изучит обнаруженное на окраине Тбилиси в районе Глдани местными жителями древнее захоронение в пластах земли, размытой в результате повреждения дренажной трубы, которое может открыть еще одну страницу многовековой истории грузинской столицы.
"В результате первичного осмотра обнаруженного объекта были выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения", - говорится в сообщении на сайте Национального агентства.
По предварительным оценкам археологов, найденные предметы культурного наследия могут относиться к эллинистической эпохе (концу IV века до нашей эры).
"Квалифицированное заключение об артефактах и датировании захоронений, а также их культурологическая оценка будет подготовлена агентством в ближайшее время", - сказано в сообщении ведомства.
Согласно археологическим данным, территория, где находится Тбилиси, город с более чем 1500-летней историей, была населена людьми ещё в IV тысячелетии до н. э.
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