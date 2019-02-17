С 1 марта пенсии на Украине увеличатся на 17-20% - вице-премьер Розенко

Размер пенсий на Украине в результате их "осовременивания" с 1 марта увеличится на 17-20%, сообщил вице-премьер Павел Розенко.
В эфире "5 канала" он пояснил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме. "Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - цитирует вице-премьера сайт правительства.
П.Розенко напомнил, что последнее "осовременивание" пенсий произошло в октябре 2017 года. "Но нужно вспомнить, что до этого момента семь лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий", - отметил он.
По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий. "Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - сказал он.
Министр обороны Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с турецкими производителями военной техники
Министр обороны Азербайджана ознакомился с передовой военной техникой на выставке IDEX-2019 в ОАЭ
Глава МИД Армении не планирует переговоров с азербайджанским коллегой в Мюнхене, не исключает встречи "на ногах"
Государство не будет "из-под палки" заставлять бизнес инвестировать в нацпроекты - Медведев
ЦБ Азербайджана в сентябре объявит тендер на отбор страховщика для медстрахования сотрудников
SIF осенью планирует отобрать страховщика по ДМС сотрудников фонда
Фильм Франсуа Озона получил Гран-при жюри на Берлинале
Пассажир упал на рельсы станции метро "Рязанский проспект"
Минздрав Азербайджана в марте начнет отбор подрядчика II этапа строительства Центральной районной больницы Габалы
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»