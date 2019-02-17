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СНГ 17.02.2019 13:02

С 1 марта пенсии на Украине увеличатся на 17-20% - вице-премьер Розенко

Размер пенсий на Украине в результате их "осовременивания" с 1 марта увеличится на 17-20%, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

В эфире "5 канала" он пояснил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме. "Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", - цитирует вице-премьера сайт правительства.

П.Розенко напомнил, что последнее "осовременивание" пенсий произошло в октябре 2017 года. "Но нужно вспомнить, что до этого момента семь лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий", - отметил он.

По словам вице-премьера, в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий. "Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ПЕНСИИ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]