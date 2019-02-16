Уголовное дело возбуждено после обрушения в петербургском вузе

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о нарушениях правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в корпусе петербургского университета ИТМО.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщает пресс-служба СК РФ.
На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СКР по Петербургу.
"В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий. Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении", - отмечает ведомство.
По последним данным, в результате обрушения кровли и перекрытий в корпусе университета ИТМО погибших нет. Сведения о пострадавших также не поступали.
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