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СНГ 16.02.2019 21:16

Уголовное дело возбуждено после обрушения в петербургском вузе

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о нарушениях правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в корпусе петербургского университета ИТМО.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщает пресс-служба СК РФ.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СКР по Петербургу.

"В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий. Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении", - отмечает ведомство.

По последним данным, в результате обрушения кровли и перекрытий в корпусе университета ИТМО погибших нет. Сведения о пострадавших также не поступали.

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Тэги: РОССИЯ, УНИВЕРСИТЕТ, ОБРУШЕНИЕ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]